Сбивает высокое давление: кому нужно есть фасоль

Врачи-диетологи уже давно говорят о невероятной пользе фасоли для здоровья. Этот род бобовых снижает давление, повышает гемоглобин, улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствует похудению, пишет Сегодня.
Чем полезна фасоль
Одна четверть всех веществ, входящих в состав фасоли – это белок, который очень легко усваивается. По его содержанию фасоль уступает только мясу, поэтому она является неотъемлемой частью меню вегетарианцев или тех, кто придерживается поста.
Фасоль очень богата микро- и макроэлементами, такими как фтор, железо, фосфор, калий, кальций и магний. А по количеству меди и цинка, которые считают элементами женской красоты, фасоль превосходит большинство овощей. А еще она содержит витамины С, РР, В1, В2, В3, В6 и Е.
Красная фасоль – источник железа, которое участвует в процессе образования эритроцитов и повышает гемоглобин. Ее употребление полезно для сердечно-сосудистой и нервной систем. Белая фасоль способствует укреплению костей, т. к. она содержит кальций. А также калий, необходимый для профилактики сердечных недугов. Японская фасоль адзуки подойдет даже тем, у кого бобовые обычно вызывают повышенное газообразование.
Ученые из Канады доказали, что для похудения ежедневно нужно употреблять 130 граммов фасоли или гороха.
Исследования показали, что диета, богатая растительной пищей, в том числе и бобовыми, снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа.
Употребление фасоли позволяет более эффективно контролировать уровень глюкозы в крови, а также показатели холестеринового обмена.
Кроме этого, фасоль:
- Регулирует и восстанавливает нарушенный обмен веществ.
- Выводит токсические вещества и радионуклиды.
- Быстро насыщает и утоляет голод.
- Является настоящим антидепрессантом.
Все эти полезности будут только в качественном продукте. При покупке обратите внимание, чтобы бобовые имели однородную структуру, были твердыми, не сморщенными, без пятен.
Запомните, что не стоит есть бобы в блюдах с мясом. И то и другое – белок, поэтому нужно выбирать что-то одно, чтобы ферментативная система не получила двойной удар.