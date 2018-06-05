Сбивает высокое давление: кому нужно есть фасоль

Чем полезна фасоль

Одна четверть всех веществ, входящих в состав фасоли – это белок, который очень легко усваивается. По его содержанию фасоль уступает только мясу, поэтому она является неотъемлемой частью меню вегетарианцев или тех, кто придерживается поста.

Фасоль очень богата микро- и макроэлементами, такими как фтор, железо, фосфор, калий, кальций и магний. А по количеству меди и цинка, которые считают элементами женской красоты, фасоль превосходит большинство овощей. А еще она содержит витамины С, РР, В1, В2, В3, В6 и Е.

Красная фасоль – источник железа, которое участвует в процессе образования эритроцитов и повышает гемоглобин. Ее употребление полезно для сердечно-сосудистой и нервной систем. Белая фасоль способствует укреплению костей, т. к. она содержит кальций. А также калий, необходимый для профилактики сердечных недугов. Японская фасоль адзуки подойдет даже тем, у кого бобовые обычно вызывают повышенное газообразование.

Ученые из Канады доказали, что для похудения ежедневно нужно употреблять 130 граммов фасоли или гороха.

Исследования показали, что диета, богатая растительной пищей, в том числе и бобовыми, снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Употребление фасоли позволяет более эффективно контролировать уровень глюкозы в крови, а также показатели холестеринового обмена.

Кроме этого, фасоль:

Регулирует и восстанавливает нарушенный обмен веществ.

Выводит токсические вещества и радионуклиды.

Быстро насыщает и утоляет голод.

Является настоящим антидепрессантом.

Все эти полезности будут только в качественном продукте. При покупке обратите внимание, чтобы бобовые имели однородную структуру, были твердыми, не сморщенными, без пятен.