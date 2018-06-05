Светлана Лобода шокировала поклонников тизером нового клипа

На коротком видеоролике, выложенном певицей на ее страничку в Instagram, Светлана исполняет довольно подвижный танец. Внимание пользователей сети привлекли не хореографические способности Лободы, а тот факт, что в клипе Светлана и еще несколько девушек танцующих с ней – беременные.

Мнение поклонников звезды разделилось: одни считают этот поступок очень смелым и оригинальным, другие же уверены, что это могло очень сильно навредить ребенку и такие танцы на большом сроке беременности просто неприемлемы.

Были и те, кто предположил, что живот у певицы накладной и она попросту не смогла бы двигаться в таком темпе, находясь на позднем сроке беременности.

"Во время съёмок данного видео ни одна актриса не пострадала", – подписала видеоролик Лобода.