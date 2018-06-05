Копия! Счастливая Барановская показала младшую сестру

Юлия Барановская 3 июня отметила день рождения. Популярной телеведущей и многодетной маме исполнилось 33 года. В честь такого события Барановская отправилась в родной Санкт-Петербург. Свой праздник Юлия провела в компании родителей и младшей сестры. Семейные фотографии ведущая Первого канала опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.