Копия! Счастливая Барановская показала младшую сестру

Юлия Барановская показала семейные фото. На снимках популярная телеведущая запечатлена вместе с родителями и младшей сестрой.
Юлия Барановская 3 июня отметила день рождения. Популярной телеведущей и многодетной маме исполнилось 33 года. В честь такого события Барановская отправилась в родной Санкт-Петербург. Свой праздник Юлия провела в компании родителей и младшей сестры. Семейные фотографии ведущая Первого канала опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Интересно, что ради дня рождения Юли ее родители, мать Татьяна Владимировна и отец Геннадий Иванович, расставшиеся, когда будущей звезде телеэкрана было десять лет, соединились. Многочисленные поклонники пришли в восторг.
Добрые слова от поклонников достались и матери Юлии Барановской.