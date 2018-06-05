вт, 05.06.2018
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Копия! Счастливая Барановская показала младшую сестру

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Юлия Барановская.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Юлия Барановская показала семейные фото. На снимках популярная телеведущая запечатлена вместе с родителями и младшей сестрой.

Юлия Барановская 3 июня отметила день рождения. Популярной телеведущей и многодетной маме исполнилось 33 года. В честь такого события Барановская отправилась в родной Санкт-Петербург. Свой праздник Юлия провела в компании родителей и младшей сестры. Семейные фотографии ведущая Первого канала опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Интересно, что ради дня рождения Юли ее родители, мать Татьяна Владимировна и отец Геннадий Иванович, расставшиеся, когда будущей звезде телеэкрана было десять лет, соединились. Многочисленные поклонники пришли в восторг.

Добрые слова от поклонников достались и матери Юлии Барановской. 

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