Самая сексуальная бабушка в мире обзавелась горячей конкуренткой

Жительница британского города Болтон объявила себя самой сексуальной бабушкой мира. Кэрри Хилтон только 36 лет. Ее 17-летняя дочь Клэрси в этом году родила своего первого ребенка, тем самым одарив Кэрри новым статусом. Кэрри решила потратить приличную сумму денег на услуги пластического хирурга, чтобы сохранить внешность, включая имплантаты груди и ботокс, передает Metronews.

Сейчас за Кэрри Хилтон следят более 13 тысяч человек в Instagram. Количество подписчиков растет с каждым новым откровенным фото женщины.

A post shared by Carrie Hilton (@carrie__hilton) on May 21, 2018 at 12:46am PDT

Трудно поверить, но Кэрри – обладательница черного пояса в кикбоксинге и шестикратный серебряный призeр на международных соревнованиях. Кэрри тренируется не реже пяти раз в неделю, чтобы сохранить свою фигуру.

«Ко мне приходит множество сообщений от поклонников. Среди этих писем есть и предложения выйти замуж», – сказала Кэрри изданию The Sun.