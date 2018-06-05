Самая сексуальная бабушка в мире обзавелась горячей конкуренткой

Самой сексуальной бабушкой в последнее время считалась 47-летняя австралийка Джина Стюарт, но теперь у нее появилась достойная конкурентка.
Жительница британского города Болтон объявила себя самой сексуальной бабушкой мира. Кэрри Хилтон только 36 лет. Ее 17-летняя дочь Клэрси в этом году родила своего первого ребенка, тем самым одарив Кэрри новым статусом. Кэрри решила потратить приличную сумму денег на услуги пластического хирурга, чтобы сохранить внешность, включая имплантаты груди и ботокс, передает Metronews.
Сейчас за Кэрри Хилтон следят более 13 тысяч человек в Instagram. Количество подписчиков растет с каждым новым откровенным фото женщины.
Трудно поверить, но Кэрри – обладательница черного пояса в кикбоксинге и шестикратный серебряный призeр на международных соревнованиях. Кэрри тренируется не реже пяти раз в неделю, чтобы сохранить свою фигуру.
«Ко мне приходит множество сообщений от поклонников. Среди этих писем есть и предложения выйти замуж», – сказала Кэрри изданию The Sun.
В общей сложности молодая бабушка потратила 13000 £ на голливудскую улыбку. Кроме того, она отдает по 90 £ на покраску бровей, ресниц и уход за волосами.