вт, 05.06.2018
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  • Самая сексуальная бабушка в мире обзавелась горячей конкуренткой

Самая сексуальная бабушка в мире обзавелась горячей конкуренткой Смотрите галерею!

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Самой сексуальной бабушкой в последнее время считалась 47-летняя австралийка Джина Стюарт, но теперь у нее появилась достойная конкурентка.

Жительница британского города Болтон объявила себя самой сексуальной бабушкой мира. Кэрри Хилтон только 36 лет. Ее 17-летняя дочь Клэрси в этом году родила своего первого ребенка, тем самым одарив Кэрри новым статусом. Кэрри решила потратить приличную сумму денег на услуги пластического хирурга, чтобы сохранить внешность, включая имплантаты груди и ботокс, передает Metronews.

Сейчас за Кэрри Хилтон следят более 13 тысяч человек в Instagram. Количество подписчиков растет с каждым новым откровенным фото женщины.

 

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Трудно поверить, но Кэрри – обладательница черного пояса в кикбоксинге и шестикратный серебряный призeр на международных соревнованиях. Кэрри тренируется не реже пяти раз в неделю, чтобы сохранить свою фигуру.

«Ко мне приходит множество сообщений от поклонников. Среди этих писем есть и предложения выйти замуж», – сказала Кэрри изданию The Sun.

В общей сложности молодая бабушка потратила 13000 £ на голливудскую улыбку. Кроме того, она отдает по 90 £ на покраску бровей, ресниц и уход за волосами.

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