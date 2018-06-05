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  • Известный писатель станет радиоведущим

Известный писатель станет радиоведущим

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Харуки Мураками

ФОТО: Scanpix

Японский писатель Харуки Мураками попробует себя в роли ведущего музыкальной радиопередачи, предлагая слушателям свои любимые композиции, пишет Лайф со ссылкой на пресс-службу компании Tokyo FM.

Авторская программа под названием Run&Songs будет выходить с 5 августа 2018 года. О том, какого направления будет звучать музыка в эфире, представители радиостанции не могут сказать точно, однако известно, что писатель с юности любит джаз.

Мураками увлекается бегом, он не раз принимал участие в марафонах. Поэтому в передачу будет входить и та музыка, которую он слушает во время тренировок.

Существует очень мало записанных интервью с Мураками. Его голос в Японии почти неизвестен, поэтому новость о радиопрограмме стала большим сюрпризом.

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