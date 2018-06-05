Известный писатель станет радиоведущим

Авторская программа под названием Run&Songs будет выходить с 5 августа 2018 года. О том, какого направления будет звучать музыка в эфире, представители радиостанции не могут сказать точно, однако известно, что писатель с юности любит джаз.

Мураками увлекается бегом, он не раз принимал участие в марафонах. Поэтому в передачу будет входить и та музыка, которую он слушает во время тренировок.