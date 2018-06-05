Печальные новости: Валерий Леонтьев не смог выйти на сцену в Туле
5 июня 2018 г., 0:51
Российскому исполнителю Валерию Леонтьеву вызвали скорую помощь перед концертом в Туле из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал Super.
По словам представителя артиста, причиной стало высокое давление, концерт пришлось отменить, пишет Life.ru.
— Поднялось давление, и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку, — сказал представитель певца.
Ранее появилась информация, что Леонтьев находится без сознания, его собираются госпитализировать и отправить в Москву.
Сам Леонтьев написал следующее: