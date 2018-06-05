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Печальные новости: Валерий Леонтьев не смог выйти на сцену в Туле

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Валерий Леонтьев

ФОТО: Scanpix

Российскому исполнителю Валерию Леонтьеву вызвали скорую помощь перед концертом в Туле из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

По словам представителя артиста, причиной стало высокое давление, концерт пришлось отменить, пишет Life.ru.

— Поднялось давление, и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку, — сказал представитель певца.

Ранее появилась информация, что Леонтьев находится без сознания, его собираются госпитализировать и отправить в Москву.

Сам Леонтьев написал следующее: 

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