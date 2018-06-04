Пикантные фото несовершеннолетней дочери Олега Газманова спровоцировали скандал

В Сеть попали снимки Марианны, сделанные профессиональным фотографом. Ничего лишнего на них нет, но многие пользователи соцсетей отметили, что девочка выглядит старше своих 14 лет и стилисту не стоило делать ей настолько сексуальный макияж и выбирать такие откровенные наряды. Мать Марианны уверяет, что фото – лишь психологический эксперимент и дочь не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом. Впрочем, Филипп, старший сын Марины Газмановой, уже давно сделал себе имя в мире моды. Он – известная модель и представлял различные мировые бренды, пишет 7d.org.ua.