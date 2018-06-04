Наташа Королева объяснила, почему родила стриптизеру только одного ребенка

Накануне Наташа Королева отметила юбилей - 45. Артистка почти 20 лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. У звездной пары подрастает наследник Архип, в этом году ему исполнилось 16.

Королева призналась, что в союзе с композитором Игорем Николаевым она была не готова к детям. Хотя музыкант просил ее родить наследников.

«Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Когда он просил сильно детей, я не понимала: какие дети?! Я сама была дитем. Бог не дал», – поделилась певица.

Королева рассказала, что Николаев первый изменил ей с другой женщиной. Для певицы, по ее признанию, это стало шоком. Однако она не стала сразу же уходить от музыканта, Королева решила дать ему год, за который композитор и певец должен был разобраться в себе и своих чувствах. Артистка решила на время взять паузу в их отношениях.

«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая, поэтому Игорь в себе должен был разобраться сам. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки. Пора бы уже было... К 27 годам их снять», – рассказала Наташа.

Вскоре после расставания с Игорем Николаевым, у стриптизера Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой родился сын Архип. Артистка призналась, что хотела еще детей от нового мужа. Но - не получилось. Сегодня же она надеется стать многодетной бабушкой.