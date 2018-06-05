Беременна или поправилась? Виктория Боня интригует новыми фото

5 июня 2018 г., 9:00
Звезда российского ТВ Виктория Боня снова напомнила о себе весьма интригующими фото. Теперь в Сети обсуждают: Виктория Боня беременна во второй раз или поправилась, пишет Хочу.уа.
Знаменитость опубликовала на странице в Инстаграм весьма неоднозначные фото. На новых снимках она запечатлена в облегающем платье, сидя на диване. Многих привлек заметно округлившийся живот, объяснений к которому публика нашла лишь два: либо Виктория Боня беременна, либо очень плотно поела.
Пока что звезда не комментирует слухи, но она не раз говорила, что мечтает снова стать мамой. Тем более, что сейчас у нее есть новый мужчина — французский миллиардер Пьер Андюран, с которым Боня хочет связать свою судьбу.