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Беременна или поправилась? Виктория Боня интригует новыми фото

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Виктория Боня

ФОТО: PL/Capital Pictures/PL/Capital Pictures/Scanpix

Звезда российского ТВ Виктория Боня снова напомнила о себе весьма интригующими фото. Теперь в Сети обсуждают: Виктория Боня беременна во второй раз или поправилась, пишет Хочу.уа.

Знаменитость опубликовала на странице в Инстаграм весьма неоднозначные фото. На новых снимках она запечатлена в облегающем платье, сидя на диване. Многих привлек заметно округлившийся живот, объяснений к которому публика нашла лишь два: либо Виктория Боня беременна, либо очень плотно поела.

Пока что звезда не комментирует слухи, но она не раз говорила, что мечтает снова стать мамой. Тем более, что сейчас у нее есть новый мужчина — французский миллиардер Пьер Андюран, с которым Боня хочет связать свою судьбу.

 

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