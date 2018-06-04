Жену Дмитрия Тарасова увезли в роддом

Супруга Дмитрия Тарасова должна родить этим летом. Вероятно, врачи перестраховались и положили будущую маму на некоторое время в больницу. Футболист навестил любимую жену в палате, а совместным снимком поделился в «Инстаграме».

В Лапино, как дома уже 🤪#подушкадлябеременных#вожиданиичуда#унасвсехорошо A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jun 3, 2018 at 9:32am PDT

На снимке супруга Тарасова лежит рядом с ним. Впервые за долгое время Настя предстала перед пользователями Сети без макияжа. Это вызвало бурные обсуждения подписчиков Тарасова. «Сколько беременных видела, никогда там не могла разглядеть красоту. Многие выглядят неплохо, но все равно с собой же до беременности никто не сравнится. Кто придумал, что беременность красит? Никого еще не красила», «Естественная и очень даже милая», «Без макияжа не узнать», - обсуждали Настю пользователи Инстаграма.

Анастасия рассказывала о беременности своим подписчикам и делилась переживаниями. Они с Дмитрием уже обустроили детскую для будущей малышки. Супруга Тарасова активно покупала вещи. «Досмеялась, называется. Последнюю неделю открылось во мне новое чувство - «надо все сделать, чтобы я успокоилась». Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать! Забавно так и ведь ничего с этим этапом «гнездования» не сделаешь. Зато накрыла фаза спокойствия», - рассказывала модель.

Перинатальный центр в Лапино пользуется популярностью среди российских селебрити. Как правило, ведение беременности и роды в этой клинике - дорогое удовольствие.

«Цена в среднем составляет 450 ты­сяч рублей (6200 евро), – говорили «СтарХиту» в клинике. – В контракт входят ведение родов, лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение по­лутора месяцев и другие опции».

A post shared by Anastasia Tarasova (@kostenko.94) on May 25, 2018 at 7:59am PDT