Выиграй билеты! На популярной вечеринке жителям Эстонии покажут уникальное бумажное шоу из России (ФОТО)

В пятницу, 6 июля, в ночном клубе HOLLYWOOD пройдет любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ – 100»! А также именно в эту особенную ночь мы приглашаем вас на празднование дня рождения организатора мероприятия - Герта Лаасме!
Впервые на «Танцевальном Рае» сумасшедшее «БУМАЖНОЕ ШОУ» из России! Окунись в мир детства, где волна бумажных сугробов накроет тебя беззаботной радостью и невинным восторгом! Вас ждет море веселья, драйва и смеха!
Особой феерии вечеру добавит завораживающее сексуальное шоу “ДЕВУШКА В БОКАЛЕ” из Санкт-Петербурга - экстракт природной грации и фантастической гибкости с лёгкими нотками флирта.
Богемного шика добавит cпециальное шоу-СЮРПРИЗ из России, уникальная программа воздушных акробатов и сексуальные гоу-гоу из Санкт-Петербурга!
Kirill Sax дотронется до души каждого завораживающей, особой магией звука саксофона!
Воздушные шары, праздничный торт, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации и море сюрпризов ждут гостей в честь дня рождения организатора вечеринки и празднования сотого «Танцевального Рая»!
Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi.
Двери рая открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.
NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли.
Если вы идете отдыхать компанией, то выгоднее бронировать столик, так выйдет примерно на 50 процентов дешевле.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ ВИП-БИЛЕТОВ!
Для участия в розыгрыше пришлите письмо на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово РАЙ, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона, чтобы в случае победы мы могли с вами оперативно связаться. Розыгрыш билетов состоится в эту пятницу, 6 июля. С победителями свяжемся лично.