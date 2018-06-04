Уже завтра! Портал Limon.ee проведет супер-розыгрыш в эфире утреннего шоу на «Народном Радио»

Портал Limon.ee на прошлой неделе, 2 июня, отметил свой 7-й день рождения. Но мы решили этим не ограничиваться и подготовили для читателей на этой неделе множество сюрпризов. Один из которых будет уже завтра, 5 июня, в утренней программе «Витамины Шоу» на «Народном Радио». Слушайте утренний эфир с 6:30 до 10:00, в какой-то момент в студии появятся Эдгар Гергель и Светлана Карабут с сюрпризом.
Что мы разыграем в прямом эфире? 6 ВИП-билетов на сотый «Танцевальный рай», ВИП-столик с видом на сцену и шоу-программу, а также одну бутылку горячительного на выбор.
ОПИСАНИЕ ВЕЧЕРИНКИ И ШОУ-ПРОГРАММЫ:
В пятницу, 6 июля, в ночном клубе HOLLYWOOD пройдет любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ – 100»! А также именно в эту особенную ночь мы приглашаем вас на празднование дня рождения организатора мероприятия - Герта Лаасме!
Впервые на «Танцевальном Рае» сумасшедшее «БУМАЖНОЕ ШОУ» из России! Окунись в мир детства, где волна бумажных сугробов накроет тебя беззаботной радостью и невинным восторгом! Вас ждет море веселья, драйва и смеха!
Особой феерии вечеру добавит завораживающее сексуальное шоу “ДЕВУШКА В БОКАЛЕ” из Санкт-Петербурга - экстракт природной грации и фантастической гибкости с лёгкими нотками флирта.
Богемного шика добавит cпециальное шоу-СЮРПРИЗ из России, уникальная программа воздушных акробатов и сексуальные гоу-гоу из Санкт-Петербурга!
Kirill Sax дотронется до души каждого завораживающей, особой магией звука саксофона!
Воздушные шары, праздничный торт, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации и море сюрпризов ждут гостей в честь дня рождения организатора вечеринки и празднования сотого «Танцевального Рая»!
Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi.
Двери рая открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.
NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли.
Если вы идете отдыхать компанией, то выгоднее бронировать столик, так выйдет примерно на 50 процентов дешевле.