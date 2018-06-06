Сенсация! На популярной вечеринке жителям Эстонии покажут уникальное бумажное шоу из России (ФОТО)

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Впервые на «Танцевальном Рае» сумасшедшее «БУМАЖНОЕ ШОУ» из России! Окунись в мир детства, где волна бумажных сугробов накроет тебя беззаботной радостью и невинным восторгом! Вас ждет море веселья, драйва и смеха!

Особой феерии вечеру добавит завораживающее сексуальное шоу “ДЕВУШКА В БОКАЛЕ” из Санкт-Петербурга - экстракт природной грации и фантастической гибкости с лёгкими нотками флирта.

Богемного шика добавит cпециальное шоу-СЮРПРИЗ из России, уникальная программа воздушных акробатов и сексуальные гоу-гоу из Санкт-Петербурга!

Kirill Sax дотронется до души каждого завораживающей, особой магией звука саксофона!

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Воздушные шары, праздничный торт, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации и море сюрпризов ждут гостей в честь дня рождения организатора вечеринки и празднования сотого «Танцевального Рая»!

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi.

Двери рая открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли.

Если вы идете отдыхать компанией, то выгоднее бронировать столик, так выйдет примерно на 50 процентов дешевле.

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