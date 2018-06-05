Рабочий день пройдет удачно не для всех знаков Зодиака: гороскоп на 5 июня

Бескорыстная забота близких друг о друге способствует решению проблем, преодолению разногласий; к компромиссам сегодня склонны даже те, кто в другое время сосредоточен исключительно на собственных интересах. Можно покупать вещи, предназначенные для семейного пользования, заниматься обустройством общего жилья.

Профессиональные перспективы не столь хороши. Стоит умерить свои амбиции, отказаться от активного участия в конкурентной борьбе – сражения за материальные блага и высокие посты сегодня обещают быть кровопролитными.

Овен

Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Поэтому представителям данного знака стоит заниматься лишь делами, не требующими серьезных усилий и интеллектуального напряжения. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Финансовая ситуация неблагоприятна, денежные поступления будут меньше, чем вы ожидали.

Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства, искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений. Для проведения досуга выбирайте спокойные, уединенные места, где вероятность неприятных встреч минимальна.

Телец

Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Постарайтесь найти в своем окружении людей, на которых можно положиться, и прислушивайтесь к их советам, если окажетесь в сложной ситуации. Возможно улучшение финансового положения, возвращение старых долгов или получение ценных подарков.

Влюбленных ожидает приятные день, а у одиноких Тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками, приятно провести время со старыми друзьями. Жизненный потенциал высок.

Близнецы

Снижается энергетический потенциал, Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь, это отразится на профессиональных делах. Вам придется решать сложные проблемы, отстаивать свою точку зрения в горячих спорах, искать ответы на разнообразные вопросы – все это ведет к переутомлению, ощущению эмоциональной опустошенности.

Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки. Посещение увеселительных мероприятий противопоказано.

Рак

Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества, встречаться с потенциальными работодателями или влиятельными людьми. Ваши профессиональные знания и накопленный опыт окажутся очень полезными, авторитет в глазах коллег возрастет.

Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности. Возрастают творческие способности, появляются силы для воплощения в жизнь своих и чужих идей. Вероятны удачные поездки, возможны интересные знакомства в пути.

Лев