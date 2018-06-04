Безумно, но красиво! В Париже прошел юбилейный «Ужин в белом»

Во французской столице прошел 30-й юбилейный «Ужин в белом» (Diner en Blanc). Парижане и туристы, одетые в белоснежные наряды, в воскресенье, 3 июня, насладились пикником перед Домом Инвалидов, архитектурным памятником, сообщает France24.
Участники необычного ужина принесли столы с белыми скатертями, потягивали шампанское и вино. Люди собрались на лужайках, с потрясающим видом на здание с золотым куполом, в котором находится усыпальница Наполеона Бонапарта. Некоторые подчеркнули свой элегантный белый наряд экстравагантными белыми шляпами.
На ужине строго запрещены крепкий алкоголь и пиво. Кроме того, его участники должны забрать за собой мусор по его окончании около полуночи. Фишка мероприятия – “режим секретности”. О дате проведения пикника приглашенные узнают за несколько недель до него, а о месте – в текстовых сообщениях за пару часов до сбора
По словам организаторов, в этом году удалось собрать рекордное количество участников – 17 тысяч человек, в числе которых – 6 тысяч иностранцев, которые специально для этого приехали в столицу Франции.