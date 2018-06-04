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Агата Муцениеце нашла большой плюс в расставании с мужем

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Заявление Агаты Муцениеце о том, что они с Павлом Прилучным «поставили свой брак на паузу» взбудоражило и огорчило поклонников. До последнего момента оба рассказывали о неземной любви и семейной идиллии, а потом - отписались друг от друга в социальных сетях и объявили о «паузе».

На днях Агата разместила новое фото - всегда улыбающаяся на нем явно не в самом лучшем настроении, пишет Русский TVNET.

«Зато похудела!» — попыталась найти хоть один плюс в расставании с мужем актриса.

 

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Агата и Павел отписались друг от друга в соцсетях и перестали публиковать в Сети совместные снимки. Прилучный начал публиковать в микроблоге кадры с партнершей по сериалу «Призрак» — Лукерьей Ильяшенко. В Инстаграме Муцениеце превалируют фото с детьми.

Взволнованные интернет-пользователи начали задавать вопросы, на которые Агата поспешила ответить в своем микроблоге. «Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно», — заявила актриса.

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