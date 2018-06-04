Агата Муцениеце нашла большой плюс в расставании с мужем

Заявление Агаты Муцениеце о том, что они с Павлом Прилучным «поставили свой брак на паузу» взбудоражило и огорчило поклонников. До последнего момента оба рассказывали о неземной любви и семейной идиллии, а потом - отписались друг от друга в социальных сетях и объявили о «паузе».