В Петербурге скончался актер Леонид Неведомский

В Петербурге на 70-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ), в котором Неведомский прослужил более полувека, исполнив более 40 по-настоящему звездных ролей.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким актёра, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

На сцене БДТ Неведомский сыграл в таких постановках, как «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Вампилова, «Аркадия» Тома Стоппарда, чеховская «Дама с собачкой» и в десятках других.