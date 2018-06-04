В Петербурге скончался актер Леонид Неведомский

Народный артист России оставил солидное творческое наследие - более сотни ролей в кино.
В Петербурге на 70-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ), в котором Неведомский прослужил более полувека, исполнив более 40 по-настоящему звездных ролей.
Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким актёра, его друзьям и коллегам. О церемонии прощания будет объявлено дополнительно.
На сцене БДТ Неведомский сыграл в таких постановках, как «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Вампилова, «Аркадия» Тома Стоппарда, чеховская «Дама с собачкой» и в десятках других.
Еще более внушительным оказался список его ролей в кино. Народную известность Леониду Неведомскому принесли роли в двух фильмах Ильи Авербаха — «Степень риска», «Монолог». Миллионам зрителей он запомнился и по мелодраме режиссера Олега Бондарева «Мачеха», где артист снялся в дуэте с Татьяной Дорониной.