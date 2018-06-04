Дерзкий певец из Узбекистана не сдержался после финала шоу «Песни»

Олега Тернового рассматривали как одного из фаворитов шоу «Песни» едва ли не с первых выпусков программы. Он сумел быстро продемонстрировать свои выдающиеся способности и на протяжении всех выпусков держался несколько впереди остальных 18 претендентов на главную награду.

На финальном концерте молодой человек исполнил композицию «Меркурий», которую уже называют полноценным хитом. Наставник Terry – рэпер Тимати – по достоинству оценил профессиональный рост своего подопечного. Примечательно, что по условиям конкурса, исполнитель получит не только пять миллионов рублей, но и право подписать контракт с его музыкальный лейблом.

Сам певец не стал сдерживать эмоций после своего триумфа. Он горячо поблагодарил всех, кто помог ему занять первое место, а также выразил почтение другим участникам проекта. Нашлись у него теплые слова и для телеканала ТНТ, с которым певец, кажется, нашел много общего. «За дерзость , за масштаб , и за нереальный профессионализм! Вы боги своего дела!», – отметил он на своей странице в Instagram.

Не обошлось и без несколько туманного, но многообещающего заявления. «Да здравствует новый шоу-бизнес!», – подчеркнул Олег Терновой. Из этой фразы его поклонники сделали вывод, что молодой и дерзкий исполнитель надеется радикально изменить ситуацию на отечественной сцене.

A post shared by TERRY | Терновой Олег (@ternovoy_oleg) on Jun 3, 2018 at 4:17am PDT

Отметим, ранее певец делился своим секретом общения с людьми, которые предупреждали его о сложностях работы на российской эстрады – дескать, без денег и связей там ловить нечего. «Моими ответами были всегда поднятые вверх средние пальцы, потому что я верил! Так что средние пальцы вверх», – советовал он поклонникам.

Напоминаем, что ТНТ в странах Балтии работает уже несколько лет, а если вы еще не подключили себе этот канал, обязательно узнайте о его наличии у вашего оператора!