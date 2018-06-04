«Взорвалась бомба»: у Пугачевой сдали нервы из-за отношений Бузовой и Киркорова

В последнее время Ольга Бузова и Филипп Киркоров – лучшие друзья. Поющая ведущая снялась у поп-короля в нашумевшем клипе «Цвет настроения – синий», где изобразила кассиршу в универмаге, а теперь, говорят, принимает участие в съемках второй части истории. Регулярно артисты встречаются на различных светских мероприятиях, а фото, где Филипп и Ольга обнимаются, в большом количестве гуляют по Сети.

Вот и на этот раз на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Киркоров опубликовал несколько снимков весьма пикантного характера, на которых запечатлен с Бузовой. Так, поп-король страстно обнимает поющую ведущую и даже закидывает ее длинную стройную ногу себе на бедро. «Ну вот и взорвалась эта БОМБА замедленного действия– ОЛЬГА БУЗОВА @buzova86 & ФИЛИПП КИРКОРОВ @fkirkorov ... ТАНЕЦ ЛЮБВИ... в настроении и с настроением (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – он подписал жаркие кадры.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 3, 2018 at 11:42am PDT

Фотографии собрали несколько тысяч комментариев. Отзывы подписчиков оказались как положительными, так и крайне отрицательными. Некоторые содержали даже нецензурную лексику. Интересно, что один из них особенно понравился Алле Пугачевой. Примадонна отметила лайком высказывание одного из поклонников о том, что Ольга, мягко говоря, надоела публике, показав свое отношение к поющей ведущей.

Как отмечает издание, недоброжелатели пришли в восторг от того, что их поддержала сама Пугачева. А некоторые хейтеры высказали уверенность, что влиятельная Алла может мигом поставить крест на карьере выскочки Ольги.