Попавшего в скандал Киркорова заподозрили в избиении детей

Певец Филипп Киркоров обладает редким талантом превращать любое свое выступление в яркое и красочное шоу. Однако у этого достоинства есть и обратная сторона. Любое, даже самое незначительное, происшествие, связанное с артистом, моментально приобретает масштабы общероссийского скандала.

Исключением не стала и история с кражей нескольких концертных костюмов певца в нижегородской области. Злоумышленников, покусившихся на покрытые стразами и перьями костюмы удалось быстро отыскать – ими оказались двое несовершеннолетних юношей.

После этого Филипп Киркоров поспешил забрать из полиции свое заявление. «Ну неужели я похож на кровожадного монстра, жаждущего мести?!», – цитирует его телеканал НТВ. «Когда выяснилось, что это подростки, я почему-то посчитал, что мне достаточно обратиться сейчас к родителям, чтобы их отшлепали ремнем по пятой точке. Чтобы впредь было неповадно», – добавил он.

Россияне по достоинству оценили красивый жест артиста, однако некоторых смутил его призыв физически наказать несовершеннолетних. «Любопытная проекция получается у Филиппа Бедросовича. Он советует родителям малолетних воришек, которые украли у него костюмы, применить к ним физическое насилие», – рассказал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

По его мнению, такие слова не просто неуместны, но и слабо согласуются с российскими законами. «Мне кажется, что народный артист не вправе делать подобные заявления, так как они напрямую противоречат законодательству России», – подчеркнул эксперт.