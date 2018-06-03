Страсть, как у Челентано! В Хаапсалу прошел фестиваль итальянской музыки (большая галерея)

По желанию Адриано Челентано, завершившего свои выступления, его всеми любимые хиты исполнил друг певца – Адольфо Себастьяни, стиль итало-диско привнес в стены замка Франческо Наполи, а главным исполнителем вечера стал итальянский музыкант, актер и писатель, впервые выступивший в Эстонии – ПУПО (PUPO).

Песни Адриано Челентано на Хаапсалуском фестивале исполнил друг Челентано –Адольфо Себастьяни вместе с группой. По оценке экспертов в области итальянской музыки, это лучший концерт, на котором исполняются песни Челентано. Идею создать для этого творческий коллектив и исполнить песни подал сам Адриано Челентано после завершения своей карьеры 15 лет назад.