Страсть, как у Челентано! В Хаапсалу прошел фестиваль итальянской музыки (большая галерея)

2 июня 2018 года двор Хаапсалуского замка заполнил собой фестиваль настоящей итальянской музыки, который привез в этот курортный город артистов с мировыми именами.
По желанию Адриано Челентано, завершившего свои выступления, его всеми любимые хиты исполнил друг певца – Адольфо Себастьяни, стиль итало-диско привнес в стены замка Франческо Наполи, а главным исполнителем вечера стал итальянский музыкант, актер и писатель, впервые выступивший в Эстонии – ПУПО (PUPO).
Песни Адриано Челентано на Хаапсалуском фестивале исполнил друг Челентано –Адольфо Себастьяни вместе с группой. По оценке экспертов в области итальянской музыки, это лучший концерт, на котором исполняются песни Челентано. Идею создать для этого творческий коллектив и исполнить песни подал сам Адриано Челентано после завершения своей карьеры 15 лет назад.
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