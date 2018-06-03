Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых

Дети порой говорят очень странные вещи, которые неизвестно откуда появились в их голове. Эти истории настолько жуткие, что некоторые мамы паникуют, не родили ли Антихриста. Актриса Натали Моралес поделилась аналогичной историей, которая повергла её в шок. Девушка опубликовала в Twitter фотографию трёхлетней Руби и её воображаемого друга, пишет Life.ru.

«Это моя воображаемая мать, Грейтфул. Светящиеся ресницы помогают ей видеть в темноте — она приходит по ночам. Иногда она меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. У неё в животике двое детей. Ей 14, но у неё никогда не будет дня рождения», - пишет Руби.

Трудно поверить, что ребёнок мог сам такое выдумать. Прочитав эту историю, другие родители поделились такими же жуткими историями, которые происходили с их детьми.

Я укладывал спать двухлетнего сына. Он сказал: «Прощай, папа». Я объяснил, что мы говорим «спокойной ночи». Но он ответил: «Я знаю, но в этот раз прощай». Я несколько раз проверял, что он спит в своей кровати, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Когда я переодевала дочку перед открытой дверью шкафа, она начала смотреть вокруг меня и смеяться. Я спросила, что её так веселит. Она ответила: "Этот человек". Я спросила какой. Она показала пальцем в пустоту и сказала: "Человек со змеиной шеей".