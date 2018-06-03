Меган Маркл должна кланяться Кейт Миддлтон. И вот почему!

К примеру, несмотря на недавно полученный герцогский титул, Маркл заставляют кланяться Кейт Миддлтон. Это одно из обязательных правил, пишут Dni.ru.

Оно берет свое начало из сложной иерархии монаршего семейства, подразумевая, что Меган должна будет склоняться перед любым, кто превосходит ее по статусу. Так, жена принца Гарри помимо своей невестки будет сгибаться в реверансе перед Ее Величеством королевой Великобритании Елизаветой II, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз.

Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король, стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана поклонится ему и его жене – Кейт Миддлтон.