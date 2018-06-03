Смотри: Дмитрия Шепелева засекли во время поцелуя с «симпатичной незнакомкой»
3 июня 2018 г., 12:42
В Instagram Дмитрия Шепелева появилось «провокационное» фото. Ведущего запечатлели во время поцелуя с так названной «симпатичной незнакомкой».
Шепелев – не самый популярный персонаж в Instagram. Число его подписчиков едва перевалило за четверть миллиона. Тем не менее, все они с нетерпением ждут свежих публикаций. На днях Дмитрий поделился кадром, запечатлевшим его поцелуй с незнакомкой... Впрочем, по мнению некоторых, в моржихе, а именно ее в мордочку поцеловал Дмитрий, ничего красивого нет. Основная же часть подписчиков Шепелева пришла в восторг от кадра. Снимок получился очень эффектным, пишет 7d.org.ua.