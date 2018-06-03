Прилучный не выдержал и грубо высказался о расставании с Муцениеце

Два дня назад звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муценице частично подтвердила эти сведения, заявив, что взяла тайм-аут в отношениях с супругом. Что стало причиной, она уточнять не стало. Кстати, вскоре после этого в ее блоге появилась странная фотография со сморщившимися Прилучным и детьми с комментарием «Зато похудела». Согласно домыслам, супруги поссорились из-за третьей персоны — актрисы Лукерьи Ильшенко, пишут Argumentiru.com.

Возможно, у Прилучного сдали нервы. Он подтвердил, что действительно взял паузу в отношениях, а авторов домыслов о третьей персоне попросил попридержать при себе свои версии (в оригинале использованы более грубые выражения). Мужчина указал на некую проблему, суть которой расписывать не стал. Он заявил лишь, что не знает, удастся ли решить ее.