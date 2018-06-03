Видео с концерта «Ногу свело» в Нарве: смотрите, как многотысячная толпа зажигает на мероприятии
3 июня 2018 г., 9:53
На этой неделе несколько дней подряд проходят масштабные празднования Дней города в Нарве. Яркая суббота завершилась не менее ярким бесплатным концертом группы «Ногу свело» на Петровской площади.
Туда съехались тысячи нарвитян и гостей города. Неподалеку были припаркованы автомобили с латвийскими и литовскими номерами. Естественно, концерт приехали посмотреть и жители России. Правда, многие пришли на выступление группы «СерьГа», которая выступала раньше, чем «Ногу свело».
Артистов коллектива поддержали довольно бурными аплодисментами и они вышли на бис. А фрагмент выступления группы запечатлел портал Limon.ee. Смотрите видео!