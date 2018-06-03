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  • Видео с концерта «Ногу свело» в Нарве: смотрите, как многотысячная толпа зажигает на мероприятии

Видео с концерта «Ногу свело» в Нарве: смотрите, как многотысячная толпа зажигает на мероприятии

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Группа "Ногу Свело"

ФОТО: Alexander Vilf / RIA Novosti

На этой неделе несколько дней подряд проходят масштабные празднования Дней города в Нарве. Яркая суббота завершилась не менее ярким бесплатным концертом группы «Ногу свело» на Петровской площади. 

Туда съехались тысячи нарвитян и гостей города. Неподалеку были припаркованы автомобили с латвийскими и литовскими номерами. Естественно, концерт приехали посмотреть и жители России. Правда, многие пришли на выступление группы «СерьГа», которая выступала раньше, чем «Ногу свело». 

Артистов коллектива поддержали довольно бурными аплодисментами и они вышли на бис. А фрагмент выступления группы запечатлел портал Limon.ee. Смотрите видео! 

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