Видео с концерта «Ногу свело» в Нарве: смотрите, как многотысячная толпа зажигает на мероприятии

Туда съехались тысячи нарвитян и гостей города. Неподалеку были припаркованы автомобили с латвийскими и литовскими номерами. Естественно, концерт приехали посмотреть и жители России. Правда, многие пришли на выступление группы «СерьГа», которая выступала раньше, чем «Ногу свело».