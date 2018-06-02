Куколка! Виктория Бекхэм в зеленом платье восхитила поклонников своей фигурой

Похоже, в этом сезоне явно в тренде зеленый цвет и все его оттенки, ведь если одна из самых знаменитых модниц все чаще отдает ему предпочтение, значит, так оно и есть. Вчера Виктория Бекхэм поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками в гламурном стильном вечернем платье из осенне-зимней коллекции ее бренда, передает Сплетник.