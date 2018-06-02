Куколка! Виктория Бекхэм в зеленом платье восхитила поклонников своей фигурой

Похоже, в этом сезоне явно в тренде зеленый цвет и все его оттенки, ведь если одна из самых знаменитых модниц все чаще отдает ему предпочтение, значит, так оно и есть. Вчера Виктория Бекхэм поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками в гламурном стильном вечернем платье из осенне-зимней коллекции ее бренда, передает Сплетник.
Элегантный наряд она дополнила ярко-оранжевыми туфлями — разумеется, тоже собственного авторства.
Правда, в выборе обуви она не была до конца уверена и даже поинтересовалась у поклонников, не переборщила ли она с цветовой гаммой.
"Ты превосходна в этих оранжевых туфлях", "Наряд мечты,
Мне очень нравится сочетание этих цветов", — поспешили успокоить ее подписчики.
Однако не только наряд 44-летней Бекхэм привлек их внимание. Не смогли не отметить они и сильно выделяющиеся мышцы ее икр.
Стройным рельефным ногам она обязана своим кардиотренировкам, на которых, как мы узнали благодаря ее супругу Дэвиду Бекхэму, она выкладывается по максимуму.