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Куколка! Виктория Бекхэм в зеленом платье восхитила поклонников своей фигурой

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ФОТО: Instagram / Instagram

Похоже, в этом сезоне явно в тренде зеленый цвет и все его оттенки, ведь если одна из самых знаменитых модниц все чаще отдает ему предпочтение, значит, так оно и есть. Вчера Виктория Бекхэм поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками в гламурном стильном вечернем платье из осенне-зимней коллекции ее бренда, передает Сплетник.

Элегантный наряд она дополнила ярко-оранжевыми туфлями — разумеется, тоже собственного авторства.

Правда, в выборе обуви она не была до конца уверена и даже поинтересовалась у поклонников, не переборщила ли она с цветовой гаммой.

ФОТО: Instagram / Instagram

"Ты превосходна в этих оранжевых туфлях", "Наряд мечты,

Мне очень нравится сочетание этих цветов", — поспешили успокоить ее подписчики.

Однако не только наряд 44-летней Бекхэм привлек их внимание. Не смогли не отметить они и сильно выделяющиеся мышцы ее икр.

ФОТО: Instagram / Instagram

Стройным рельефным ногам она обязана своим кардиотренировкам, на которых, как мы узнали благодаря ее супругу Дэвиду Бекхэму, она выкладывается по максимуму.

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