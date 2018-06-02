сб, 02.06.2018
Всенародное голосование! Кто из этих людей достоин получить денежный приз от Maxima? (яркая галерея) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Эксклюзив
  • Галерея: группа «СерьГа» отметила день рождения в Таллинне

Галерея: группа «СерьГа» отметила день рождения в Таллинне Три часа на сцене!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Три часа живого звука, драйва и душевного общения. В Таллинне 1 июня прошел большой концерт группы «СерьГа», который коллектив посвятил своему 24-летию.

В этот вечер музыканты исполнили как новые песни, так и проверенные временем хиты.

Когда Сергей Галанин затянул свою культовую песню: «А что нам надо? Да просто свет в оконце!» – зал взорвался. Люди пели громче команды, ловя каждый взгляд, каждую улыбку музыкантов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ