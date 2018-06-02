Галерея: группа «СерьГа» отметила день рождения в Таллинне

В этот вечер музыканты исполнили как новые песни, так и проверенные временем хиты.

Когда Сергей Галанин затянул свою культовую песню: «А что нам надо? Да просто свет в оконце!» – зал взорвался. Люди пели громче команды, ловя каждый взгляд, каждую улыбку музыкантов.