Галерея: группа «СерьГа» отметила день рождения в Таллинне Три часа на сцене!
2 июня 2018 г., 13:23
Три часа живого звука, драйва и душевного общения. В Таллинне 1 июня прошел большой концерт группы «СерьГа», который коллектив посвятил своему 24-летию.
В этот вечер музыканты исполнили как новые песни, так и проверенные временем хиты.
Когда Сергей Галанин затянул свою культовую песню: «А что нам надо? Да просто свет в оконце!» – зал взорвался. Люди пели громче команды, ловя каждый взгляд, каждую улыбку музыкантов.