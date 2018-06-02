Шок! В Риге на лужайке мастурбировал голый швед, никого не стесняясь

26 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о мужчине в Иманте, который на одной из местных лужаек загорал обнаженным и занимался самоудовлетворением. Полицию вызвала женщина, которая записала этот процесс на видео, пишет mixnews.
Прибывшие на место полицейские заметили нескольких отдыхающих, в том числе и молодую женщину с ребенком, которая поспешила к стражам порядка и указала на загорающего голого мужчину.
Женщина рассказала, что незадолго до прибытия экипажа мужчина занимался самоудовлетворением. Очевидица записала этот процесс на видео, чтобы показать полиции.
Во время разговора с мужчиной выяснилось, что нарушитель порядка является гражданином Швеции. Его попросили одеться, а после чего задержали.
На место прибыли сотрудники Госполиции, которые завели дело об административном правонарушении.
Par netiklu darbību veikšanu aizturēts Zviedrijas pilsonis— Pašvaldības policija (@RigasPP) May 28, 2018
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