Шок! В Риге на лужайке мастурбировал голый швед, никого не стесняясь

Прибывшие на место полицейские заметили нескольких отдыхающих, в том числе и молодую женщину с ребенком, которая поспешила к стражам порядка и указала на загорающего голого мужчину.

Женщина рассказала, что незадолго до прибытия экипажа мужчина занимался самоудовлетворением. Очевидица записала этот процесс на видео, чтобы показать полиции.

Во время разговора с мужчиной выяснилось, что нарушитель порядка является гражданином Швеции. Его попросили одеться, а после чего задержали.

На место прибыли сотрудники Госполиции, которые завели дело об административном правонарушении.