Осторожность поможет избежать многих проблем! Гороскоп на 2 июня

Лев

Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.

Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.

Дева

Будьте осторожнее в поездах – возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен, появляется возможность завершить ранее начатые дела, а также расставить акценты в важных для вас личных отношениях. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.

Очень полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, командные игры. Родственники поделятся с вами приятными новостями. Напомнят о себе старые друзья, люди, по которым вы успели соскучиться.

Весы

Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Те, кто привык все планировать заранее, смогут действовать в соответствии с продуманным графиком, любители принимать решение в последнюю минуту так, скорее всего, ничего и не сделают и проведут этот день весьма бестолково, хоть и приятно. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам – вы рискуете обзавестись массой ненужных вещей.

Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость. Старайтесь самостоятельно выбирать себе собеседников и компаньонов, не ожидая, пока инициативу проявит кто-то другой. Подобная тактика уместна и в романтических отношениях, и в семейных; не позволяйте кому-то другому принимать решения за вас.

Скорпион

Осторожнее с обещаниями – сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. Не стоит также браться за слишком утомительные дела, заниматься решением трудных задач. Перед вами открываются практически неограниченные возможности для самосовершенствования, покорения новых вершин. Творческие успехи будут весьма значительными.

В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Удачными обещают быть новые знакомства, однако не стоит искать потенциальных друзей, партнеров или возлюбленных в заведениях, имеющих сомнительную репутацию. Прислушивайтесь к советам родственников: их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.

Стрелец