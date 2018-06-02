Галерея: смотри, какой подарок на день рождения приподнесли порталу Limon.ee коллеги!
2 июня 2018 г., 9:16
Сегодня, 2 июля, порталу Limon.ee исполняется целых семь лет! Чтобы отметить это радостное событие, мы собрали наших коллег, но никак не ожидали, что на нашем же празднике нас ждет такой сюрприз!
Оказалось, что на терассе здания Eesti Meedia нас ждут не только отличная погода, угощения и друзья портала, но и очаровательные девушки и юноши, приглашенные для съемок передачи!
Смотри, как Limon.ee отмечал день рождения!