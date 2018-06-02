сб, 02.06.2018
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  • Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги!

Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги!

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Сегодня, 2 июня, порталу Limon.ee исполняется целых семь лет! Чтобы отметить это радостное событие, мы собрали наших коллег, но никак не ожидали, что на нашем же празднике станем «обладателями» такого вот сюрприза!

Оказалось, что на террасе здания Eesti Meedia нас ожидают не только отличная погода, угощения и друзья портала, но и очаровательные девушки и юноши, приглашенные для съемок передачи!

Смотри, как Limon.ee отмечал день рождения!

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