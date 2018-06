Päikest täis Lastekaitsepäeva! Hoiame, kaitseme ja armastame! Suur rõõm oli hommikupoolik veeta koos tuhande lapsega, kel silmad olid sära, siirust ja rõõmu täis! Mul oli au teiega üheskoos laulda Vabaduse väljakul! Aitäh teile armsad! #eesti #lastekaitsepäev #childrensday #estonia

