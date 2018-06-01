«Перспективы самые ужасные»: родившая Зейналова рассказала о недуге

Счастливая и благодарная Светлана опубликовала на своей страничке в Instagram фото с врачом, который вел ее беременность, и сообщила, насколько важной и ценной оказалась помощь специалиста.

Как выяснилось, у Зейналовой беременность на поздних сроках протекала с осложнениями. «Моему диагнозу «преэклампсия», конечно, не обрадовались, но и не испугались. Знаете что это? Это когда давление 160/100 и мир уже не такое прекрасное место, каким казался, и перспективы тебе этот недуг рисует самые ужасные -не дай бог никому!!! Было страшно, если честно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – призналась Светлана.

Ведущая Первого канала рассказала, что врач был готов оказывать ей помощь в любое время дня и ночи, за что она очень благодарна. «Бедная Ольга Николаевна была на связи 24 часа в сутки, даже когда находилась на больничном я ей звонила с навязчивой настойчивостью параноика, и она с честью выдержала мой напор! Весь коллектив Госпиталя запомнил меня надолго и возились со мной, мне кажется, все по очереди))) Медсестры знали уже в лицо и по имени и поили валерьянкой по вечерам))) И я хочу сказать всем врачам на свете и Ольге Курбацкой особенно СПАСИБО!!!!» – завершила свой пост Зейналова.

A post shared by svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) on May 31, 2018 at 9:33am PDT