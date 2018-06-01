Вот это да! Самый успешный электронный музыкант России скоро выступит в Таллинне

На грядущем мероприятии в Таллине выступит артистка-небожительница Эллен Аллиен, которая вот уже 25 лет остается одной из самых заметных фигур на электронной сцене Германии, с 1997 года — босс лейбла BPitch Control, а также обладательница 7 альбомов, ставших в наши дни культовыми.

В статусе безусловной звезды российской электронной индустрии приедет Роман Литвинов, известный во всем мире как Mujuice — самый востребованный продюсер, диджей и исполнитель России. В арсенале Романа числятся участие в Red Bull Music Academy и мировой онлайн-платформы Boiler Room, несколько наград в области российской современной музыки и собственный лейбл Acid Pop Recordings, базирующийся в Лос-Анджелесе и Москве. Графический дизайнер по образованию Роман начал свою музыкальную карьеру в 2000 году, в 2004-м выпустил первый альбом SuperQueer, его песни из последующих лонгплеев Cool Cool Death! (2014), Downshifting (2011), Metamorphosis (2014), Amore & Morte (2016) стали гимнами нескольких поколений российской молодежи, слова которых знакомы многим наизусть. Критики не раз пытались приписать его творчество то к техно-джазу, то к пост-року, но ломая представления о жанрах и направлениях, Mujuice заимствует элементы из акустического джаза и псевдосимфонической музыки, умело сочетая машинные глюки синтезаторов с семплами из фраз-тэгов на русском языке. На Moonland Festival Pre Party он представит новую лайв-программу, в которую войдет материал с его свежего XAOC EP, релиз которого намечен на лейбле System 108.