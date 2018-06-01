Ученые назвали верный способ продлить жизнь

Эксперимент провели на плодовых мухах Drosophila melanogaster, которые, по словам исследователей, на 70 процентов похожи на млекопитающих с точки зрения организации метаболизма.

Насекомых кормили симбиотиками, и продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем срок жизни членистоногих, питающихся обычным образом. Насекомые также в меньшей степени страдали от резистентности к инсулину, воспаления и окислительного стресса, пишет Lifestyle.

Симбиотик был приготовлен из микроорганизмов-пробиотиков Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum и Bifidobacteria longum с добавлением TFLA — смеси сухих компонентов растений эмблики (Emblica officinalis), бибхитаки (Terminalia bellirica) и терминалии (Terminalia chebula).