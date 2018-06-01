Ученые назвали верный способ продлить жизнь

Ученые Университета Макгилл из Канады нашли простой способ продлить жизнь. Исследователи утверждают, что продолжительность жизни могут увеличить симбиотики – смеси пробиотиков и богатых полифенолами трав, передает MedicalXpress.
Эксперимент провели на плодовых мухах Drosophila melanogaster, которые, по словам исследователей, на 70 процентов похожи на млекопитающих с точки зрения организации метаболизма.
Насекомых кормили симбиотиками, и продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем срок жизни членистоногих, питающихся обычным образом. Насекомые также в меньшей степени страдали от резистентности к инсулину, воспаления и окислительного стресса, пишет Lifestyle.
Симбиотик был приготовлен из микроорганизмов-пробиотиков Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum и Bifidobacteria longum с добавлением TFLA — смеси сухих компонентов растений эмблики (Emblica officinalis), бибхитаки (Terminalia bellirica) и терминалии (Terminalia chebula).
Результат объяснили наличием так называемой оси "кишечник-мозг" — двунаправленной системы связи между мозгом и кишечником. При этом состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может определять состояние нервной системы и даже влиять на депрессию и развитие старческих нейродегенеративных заболеваний.