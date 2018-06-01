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  • 35-летняя Приянка Чопра встречается с 25-летним Ником Джонасом

35-летняя Приянка Чопра встречается с 25-летним Ником Джонасом

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ФОТО: Scanpix

Как сообщают западные СМИ, у 35-летней индийской актрисы Приянки Чопры роман с 25-летним певцом Ником Джонасом, пишет Сегодня.

Такую информацию изданию Us Weekly подтвердил источник из окружения пары. "Они действительно встречаются, они хорошая пара, очень интересны друг другу".

Слухи о романе появились в минувшие выходные после того, как Чопра и Ник были сфотографированы вместе, празднуя День памяти в США с друзьями. На одном снимке они запечатлены вместе на лодке в компании друзей, а на другом они сидят рядом друг с другом за ужином.

Отметим, что Приянка – близкая подруга Меган Маркл и также присутствовала у нее на свадьбе. Также в 2000 году Приянка получила титул Мисс Мира.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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