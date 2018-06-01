35-летняя Приянка Чопра встречается с 25-летним Ником Джонасом

Слухи о романе появились в минувшие выходные после того, как Чопра и Ник были сфотографированы вместе, празднуя День памяти в США с друзьями. На одном снимке они запечатлены вместе на лодке в компании друзей, а на другом они сидят рядом друг с другом за ужином.