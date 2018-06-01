Ухажер-эскортник при всех завалил Бузову

Видео представляет собой отрывок из свежего выпуска скандально известного реалити-шоу «Дом-2». Участники сидели на лобном месте, с ними – ведущие Влад Кадони и Ольга Бузова. Последняя выглядела весьма ярко благодаря броскому макияжу и приделанной к голове длинной косе.

Все началось с того, что Ольга спросила на всю поляну, мол, неужели никому не нравится Влад. Кто-то из девочек ответил, что нравится. «Тогда целуй!» – приказала Бузова. Не успела девушка встать, как Кадони стремглав покинул лобное место. Правда, далеко убежать не удалось – его поймал другой участник реалити-шоу и буквально на руках принес обратно к костру.

В этот момент Бузова подвела к Кадони девушку, и та его поцеловала в щеку. В губы не получилось, но Ольга не стала настаивать, и Влада отпустили. «А вы чего аплодируете? Вы бы хоть раз так сделали – тоже подошли и поцеловали!» – обратилась к другим участникам Бузова.

Кадони отреагировал и призвал ее давнего ухажера Романа Гриценко к немедленным действиям. Того не пришлось долго упрашивать. Гриценко, с довольной улыбкой приговаривая: «Давай! Ты сама напросилась», схватил сопротивлявшуюся Бузову за голову и поцеловал в губы, при этом завалив назад, на бревна.

A post shared by dom2_reality (@dom2_reality) on May 31, 2018 at 8:36am PDT

Участники взорвались криками, свистом и аплодисментами. Обрадовались и те парни и девушки, которые находились на Сейшелах и могли наблюдать за действом через большой экран телевизора. «Подождите, ребята... Вот тебе не стыдно? Что я скажу своему парню?» – отсмеявшись, спросила у Гриценко Бузова. «У тебя нет парня», – ответил он.