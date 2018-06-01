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  • Привет с севера. В российском городе 1 июня выпал снег

Привет с севера. В российском городе 1 июня выпал снег

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа лепят снеговиков и интересуются, нужно ли убирать на лето валенки. 

Жители Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе публикуют в соцсетях фото и видео снегопада, который взял город в плен в первый день лета.

В аэропорту города Салехарда заявили, что вылеты самолетов могут задерживаться. Сейчас в городе –1 градус, синоптики обещают снегопад. Ночью столбики термометров, как ожидается, поднимутся до 0. По предварительным прогнозам, снег в городе сменится дождём только к 6 июня.

Как сообщает URA.RU, в Ямало-Ненецкий автономный округ зима пришла накануне. Так, в последний день весны местные жители лепили снеговиков. Пользователи соцсетей же иронически комментировали: "Уренгойские дети счастливы! В отличие от взрослых", "Кто порчу навёл?" и вспоминали Масленицу, говоря: "Рановато её начали жечь".

A post shared by Alena (@alena_rezanova_) on

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