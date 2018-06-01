Это огромное горе: Николь Кидман рассказала о страшной потере

Голливудские актеры Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Пара считалась одной из самых гармоничных и крепких в зарубежном шоу-бизнесе. Весть об их разводе в 2001 году стала настоящей сенсацией для многочисленных поклонников.

Тогда ходили слухи, что брак развалился из-за бесплодности Николь. Дескать, Том хотел детей, но все старания оказались безуспешными, и актер, не выдержав, решил поставить точку в отношениях. Даже наличие двоих усыновленных детей – Изабеллы Джейн и Коннора Энтони – не смогло изменить ситуацию.

В свежем интервью журналу Tatler Николь Кидман откровенно рассказала о том, что в союзе с Томом Крузом пережила два выкидыша. Актриса потеряла ребенка, когда ей было 23 года, и они с Томом только стали встречаться. А второй раз случился спустя десять лет – вскоре после того, как Круз подал на развод.

Кидман описала свои чувства от потери двух детей: "Это жуткая боль. Да, я знаю, что это такое... Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе".

Тем не менее Николь все же смогла стать матерью. В браке с кантри-исполнителем Китом Урбаном у актрисы появились на свет дочери Сандей Роуз и Фэйт Маргарет.