Галерея: новый фестиваль HOOG представит в Эстонии современное цирковое искусство

С 8 по 10 июня 2018 года в старинном эстонском курортном городке Хаапсалу состоится новый международный фестиваль современного цирка HOOG (ПЛАМЯ). Всемирно известные артисты из Германии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Литвы и, конечно же, Эстонии смогут открыть для себя этот чудесный уголок земли, где любил отдыхать и Пётр Ильич Чайковский.
Фестиваль HOOG состоится в рамках празднования столетнего юбилея Эстонской Республики. Современные деятели культуры этой быстро преобразующейся страны с большим оптимизмом смотрят в будущее и с нетерпением ожидают наступления этого грандиозного события. Их энтузиазм вполне понятен, ведь на фестивале будет представлен самый зрелищный жанр искусства — современный цирк. Люди, приехавшие в Хаапсалу на фестиваль, смогут полюбоваться сохранившимися остатками русской курортной архитектуры XIX века, а также увидеть традиционные цирковые дисциплины, такие как акробатика, жонглирование, клоунада и многие другие, выведенные всемирно известными артистами на уровень цирка XXI века. Программа фестиваля включает в себя следующие основные мероприятия:
• Нон-стоп: Пятница, 8 июня в 18:30 – ошеломляющее стартовое мероприятие, в рамках которого выступят местные и зарубежные артисты.
• Представления для любого возраста: акробатический дуэт El Nucleo (Франция-Колумбия); артист из Италии Otto il Bassotto с шоу «Rubber Head» («Резиновая голова»); обладатель рекорда книги Гиннеса, жонглёр из Голландии Marco Bonisimo; современный клоун-рассказчик историй из Германии Маттиас Ромир; воздушный гимнаст и акробат Керт Ридасте и его финская коллега Саана Леппянен; иллюзионист из Швеции Magic Thor, искусно манипулирующий различными предметами и сознанием публики; эстонские фокусники Meelis Kubo & Charlekas; талантливейший артист физического театра из Новой Зеландии Thom Monckton & Kallo Collective с представлением «Only Bones» («Только косточки»); эстонский воздушный акробат Грете Гросс с уникальной в каждом месте проведения постановкой «Forest Dyads» («Лесные дриады») и многие-многие другие.
• Постановки и интерактивный опыт для детей, включая уникальную танцевальную постановку для малышей от 0 до 2 лет в исполнении Театра танца «Dansema» (Литва); тренировочная зона под открытым небом, где любопытные зрители смогут попробовать свои силы и выполнить цирковые трюки под руководством специалиста; лагерь с ночёвкой для учеников художественных школ в возрасте 8-13 лет, где ребятам представится возможность поэкспериментировать с различными цирковыми приёмами; мастер-классы для обычных людей и людей с ограниченными возможностями, осуществляемые сообществами при участии педагога и артиста цирка Marco Bonisimo.
«Я безумно рада, что благодаря фестивалю HOOG жители Хаапсалу могут на личном опыте узнать, что представляет собой современный цирк, — говорит директор и куратор фестиваля Ану Тяхемаа. — Фестиваль HOOG демонстрирует самое лучшее, что только может предложить Эстония в рамках празднования своего столетнего юбилея: наш дух сотрудничества, наше стремление исследовать окружающий мир, нашу страсть к искусству. Мы приглашаем иностранных гостей присоединиться к нам на все три дня проведения фестиваля и вместе разделить эту радость».