Галерея: новый фестиваль HOOG представит в Эстонии современное цирковое искусство

ФОТО: Фото организаторов

Фестиваль HOOG состоится в рамках празднования столетнего юбилея Эстонской Республики. Современные деятели культуры этой быстро преобразующейся страны с большим оптимизмом смотрят в будущее и с нетерпением ожидают наступления этого грандиозного события. Их энтузиазм вполне понятен, ведь на фестивале будет представлен самый зрелищный жанр искусства — современный цирк. Люди, приехавшие в Хаапсалу на фестиваль, смогут полюбоваться сохранившимися остатками русской курортной архитектуры XIX века, а также увидеть традиционные цирковые дисциплины, такие как акробатика, жонглирование, клоунада и многие другие, выведенные всемирно известными артистами на уровень цирка XXI века. Программа фестиваля включает в себя следующие основные мероприятия:

• Нон-стоп: Пятница, 8 июня в 18:30 – ошеломляющее стартовое мероприятие, в рамках которого выступят местные и зарубежные артисты.

• Представления для любого возраста: акробатический дуэт El Nucleo (Франция-Колумбия); артист из Италии Otto il Bassotto с шоу «Rubber Head» («Резиновая голова»); обладатель рекорда книги Гиннеса, жонглёр из Голландии Marco Bonisimo; современный клоун-рассказчик историй из Германии Маттиас Ромир; воздушный гимнаст и акробат Керт Ридасте и его финская коллега Саана Леппянен; иллюзионист из Швеции Magic Thor, искусно манипулирующий различными предметами и сознанием публики; эстонские фокусники Meelis Kubo & Charlekas; талантливейший артист физического театра из Новой Зеландии Thom Monckton & Kallo Collective с представлением «Only Bones» («Только косточки»); эстонский воздушный акробат Грете Гросс с уникальной в каждом месте проведения постановкой «Forest Dyads» («Лесные дриады») и многие-многие другие.

• Постановки и интерактивный опыт для детей, включая уникальную танцевальную постановку для малышей от 0 до 2 лет в исполнении Театра танца «Dansema» (Литва); тренировочная зона под открытым небом, где любопытные зрители смогут попробовать свои силы и выполнить цирковые трюки под руководством специалиста; лагерь с ночёвкой для учеников художественных школ в возрасте 8-13 лет, где ребятам представится возможность поэкспериментировать с различными цирковыми приёмами; мастер-классы для обычных людей и людей с ограниченными возможностями, осуществляемые сообществами при участии педагога и артиста цирка Marco Bonisimo.

ФОТО: Фото организаторов

«Я безумно рада, что благодаря фестивалю HOOG жители Хаапсалу могут на личном опыте узнать, что представляет собой современный цирк, — говорит директор и куратор фестиваля Ану Тяхемаа. — Фестиваль HOOG демонстрирует самое лучшее, что только может предложить Эстония в рамках празднования своего столетнего юбилея: наш дух сотрудничества, наше стремление исследовать окружающий мир, нашу страсть к искусству. Мы приглашаем иностранных гостей присоединиться к нам на все три дня проведения фестиваля и вместе разделить эту радость».