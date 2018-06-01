Мы поражены! Смотрите, что требуют за кулисы топовые французские диджеи в Таллинне!

Входящие в диджейский дуэт Ofenbach Дориан Лодик (Dorian Lauduique) и Сезар Лоран де Рюммель (César Laurent de Rummel) помимо суши желают различные вегетарианские блюда, курицу Терияки с рисом и свежие органические фрукты. Напитки молодые люди указали более точно: по бутылке водок Belvedere и Grey Goose, шесть бутылок безалкогольного пива Buckler, 12 бутылок крафтового пива, шесть банок Red Bull’а, две бутылки органического клюквенного сока, а также воду и три чёрных полотенца на сцену.

Ofenbach впервые выступят в Эстонии в рамках мирового турне, они являются авторами таких мегахитов, как “Katchi” ja “Be Mine”, набравших на YouTube миллионы просмотров и добившихся признания в том числе и местной публики. Дориан Лодик и Сезар Лоран де Рюммель, друзья детства родом из Парижа, создали первую группу когда обоим было по тринадцать лет, ну а не так давно им удался настоящий прорыв. Совсем недавно они выступали на церемонии открытия финала Лиги Европы УЕФА в Лионе, это выступление посмотрело 60 миллионов телезрителей по всему миру.

Музыка Ofenbach ценится прежде всего за умение диджеев сочетать элементы классического рока и блюза с современной танцевальной электронной музыкой. Например, в танцевальном хите “Katchi” в качестве вокалиста выступает Ник Уотерхаус (Nick Waterhouse), известный американский джазовый и блюзовый исполнитель. По словам молодых людей влияние на их творчество оказали такие разные исполнители, как Daft Pank, французские легенды электронной музыки, и американские группы Rolling Stones и Guns N’ Roses.

В Таллинне на разогреве Ofenbach выступят DJ Widenski и DJ Diana D. Эксклюзивный ночной клуб Secret Nightclub находится в отеле Hilton Tallinn Park и открывает двери лишь считанное число раз в году. Ранее здесь выступали такие мировые звёзды, как: Алан Уокер (Alan Walker), Бурак Йетер (Burak Yeter), а также Tungevaag & Raaban.