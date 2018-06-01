Mercedes с Джонни Деппом врезался в стену в Петербурге
1 июня 2018 г., 10:44
Автомобиль, на котором передвигался по Северной столице знаменитый американский актёр и исполнитель Джонни Депп, попал в небольшое ДТП, сообщает Лайф со ссылкой на "Пятый канал".
По данным телеканала, авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте. Водитель не смог с первого раза вписаться в поворот и врезался в стену. Немногим позже автомобиль снова продолжил движение.
Актёр в результате произошедшего не пострадал.