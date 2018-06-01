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  • Mercedes с Джонни Деппом врезался в стену в Петербурге

Mercedes с Джонни Деппом врезался в стену в Петербурге

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ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Автомобиль, на котором передвигался по Северной столице знаменитый американский актёр и исполнитель Джонни Депп, попал в небольшое ДТП, сообщает Лайф со ссылкой на "Пятый канал".

По данным телеканала, авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте. Водитель не смог с первого раза вписаться в поворот и врезался в стену. Немногим позже автомобиль снова продолжил движение.

Актёр в результате произошедшего не пострадал.

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