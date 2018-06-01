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Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным

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Павел Прилучный с женой Агатой.

ФОТО: Scanpix

Агата Муцениеце прокомментировала слухи о разрыве с супругом, актером Павлом Прилучным.

На протяжении нескольких дней в Сети многочисленные поклонники обсуждают, что же происходит в супружеской жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Всё началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе, пишут Dni.ru.

Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко. Фанаты не выдержали и накинулись с вопросами и критикой на Прилучного.

В итоге решила прояснить ситуацию Агата Муцениеце. На своей страничке актриса опубликовала изображение, на котором два человека с раскрытыми зонтами расходятся в разные стороны. "Дорогие друзья... все вы и пресса задаются вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами..." – обратилась к неравнодушным подписчикам Агата.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

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