Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным

На протяжении нескольких дней в Сети многочисленные поклонники обсуждают, что же происходит в супружеской жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Всё началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе, пишут Dni.ru.

Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко. Фанаты не выдержали и накинулись с вопросами и критикой на Прилучного.

В итоге решила прояснить ситуацию Агата Муцениеце. На своей страничке актриса опубликовала изображение, на котором два человека с раскрытыми зонтами расходятся в разные стороны. "Дорогие друзья... все вы и пресса задаются вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами..." – обратилась к неравнодушным подписчикам Агата.