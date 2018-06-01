Недавно ставшая мамой Таня Михайлова вернулась на сцену и показала аппетитные формы Смотрите сами!
1 июня 2018 г., 10:01
Вечером, 31 мая, в таллиннском культурном центре Salme прошла ежегодная церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika.
Выступила для гостей на этом мероприятии и эстонская поп-певица Таня Михайлова-Саар, которая в конце февраля родила первенца.
Публика встретила молодую мать бурными аплодисментами. Таня вышла на сцену в откровенном наряде и исполнила со своими танцорами сексуальный танец.