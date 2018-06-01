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Фанаты Леонтьева пришли на отмененный концерт и были готовы ругаться матом: артист что, против Эстонии? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Недавно ставшая мамой Таня Михайлова вернулась на сцену и показала аппетитные формы

Недавно ставшая мамой Таня Михайлова вернулась на сцену и показала аппетитные формы Смотрите сами!

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ФОТО: Raul Mee/Konstantin Sednev

Вечером, 31 мая, в таллиннском культурном центре Salme прошла ежегодная церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika. 

Выступила для гостей на этом мероприятии и эстонская поп-певица Таня Михайлова-Саар, которая в конце февраля родила первенца.

ФОТО: Raul Mee/Konstantin Sednev

Публика встретила молодую мать бурными аплодисментами. Таня вышла на сцену в откровенном наряде и исполнила со своими танцорами сексуальный танец.

ФОТО: Raul Mee/Konstantin Sednev

ФОТО: Raul Mee/Konstantin Sednev

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