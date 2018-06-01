Замечательный день для Раков! Гороскоп на 1 июня

День принесет немало проблем и забот, что будет весьма неприятно в связи с общим снижением жизненного тонуса, пишет Дворец.
Однако взаимовыручка и готовность к сотрудничеству помогут преодолеть любые преграды. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы заключить сделки, договориться о совместной работе, навести порядок в семейных делах. Люди, объединенные общими интересами, легко понимают друг друга. Отношения, начинавшиеся как партнерские или дружеские, приобретают романтическую окраску.
Звезды советуют не отказываться от общения и новых знакомств. Можно обзавестись новыми друзьями, посетить места, где вы давно мечтали побывать. Влюбленные смогут оставить в прошлом недоверие и ревность, обрести подлинную уверенность друг в друге.
Овен
Овны должны быть чрезвычайно внимательны к своим близким: сосредоточившись на собственных интересах, вы рискуете упустить из виду нечто важное. Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком, обсуждение планов на будущее может перерасти в серьезную ссору. Сгоряча вы наверняка наговорите лишнего, поэтому старайтесь в любой ситуации сохранять хладнокровие.
Неплох день с деловой точки зрения: можно улучшить свое финансовое положение, договориться с партнерами о новых условиях сотрудничества. Вы без труда заставите окружающих делать то, что вам нужно, избежав при этом лишней ответственности и напрасных тревог.
Телец
День удачный и приятный. Не придется трудиться в поте лица, чтобы добиться желаемого – победы одержать легко, нужно лишь проявить немного изобретательности. Ваши идеи находят поддержку как у коллег, так и у влиятельных людей. К реализации планов преступайте незамедлительно – так вы сможете достичь наилучших результатов. Возможно получение денег, не исключено и повышение по службе.
В личной жизни ситуация тоже складывается весьма благоприятная. Вас не только любят и окружают вниманием, но и понимают с полуслова. Отличный день для поездок, семейных развлечений. Звезды обещают, что сохранить хорошее настроение и оптимизм будет нетрудно.
Близнецы
Значительный прогресс в делах ожидает тех, кто умеет не только действовать самостоятельно, но делегировать полномочия. Найдутся люди, которым можно поручить решение самых сложных и неинтересных задач, вы же имеете полное право сосредоточиться на делах увлекательных и творческих. В результате вы не только достигнете неплохих результатов, но и обзаведетесь новыми союзниками, бескорыстными и преданными.
Разлад в романтических отношениях окажется весьма серьезным, если вы не проявите искреннего интереса к любимому человеку. Прислушивайтесь к мнению окружающих, постарайтесь свести к минимуму проявления эгоизма – ваши старания не пропадут даром.
Рак
Во многих отношениях замечательный день. Эмоциональный фон благоприятен чрезвычайно, вы в ладу с собой и окружающими, легко находите общий язык с близкими людьми и новыми знакомыми. Не исключены романтические увлечения, многообещающие встречи. Вы склонны торопить события, но сегодня это не скажется пагубно на развитии ситуации – все готовы подстроиться под ваш ритм жизни.
В работе также можно достичь успехов. У вас будет возможность продемонстрировать коллегам и руководству свой профессионализм, укрепить авторитет, добиться признания. Относительно неблагоприятна лишь финансовая ситуация, велика вероятность непредвиденных расходов.
Лев
Снижается жизненный тонус, Львам стоит поберечь себя и отказаться от сложной, утомительной работы. Зато с точки зрения делового общения день очень хорош. Сейчас вы можете диктовать окружающим свои условия и требовать неукоснительного выполнения распоряжений. Финансовая ситуация стабильна, можно заключать сделки и делать покупки, не опасаясь подвоха.
Проблемы в семье не исключены: родственники не одобряют вашего поведения и позволяют себе критические высказывания. Не вступайте в споры, просто примите услышанное к сведению. Общение с любимым человеком принесет радость, хотя избежать мелких недоразумений едва ли удастся.
Дева
Девы полны энергии, но не всегда способны направить ее в нужное русло. Помните, что, как бы окружающие ни нуждались в помощи, ваши собственные дела тоже требуют внимания. Поэтому важно правильно расставить приоритеты и спланировать день так, чтобы вы успели реализовать все замыслы. Расходы могут быть неожиданно крупными, причем и они связаны не столько с вашими потребностями, сколько с ожиданиями окружающих.
Хороший день для поездок, смены обстановки, а также отказа от вредных привычек. Близкие люди поддержат вас в достойных начинаниях и наверняка одобрят хорошие идеи. Юных представителей знака ожидает знакомство, которое будет иметь весьма долгосрочные последствия.
Весы
Сложный день. Главная проблема его состоит в том, что вы ставите верные цели, но выбираете совершенно неправильные способы их достижения, в результате оказываясь в плену старых и новых проблем. Очень важно прислушиваться к советам окружающих. В особенности это касается работы: более опытные и высокопоставленные сотрудники наверняка подскажут, как избежать лишних хлопот.
В семейных делах вы склонны полагаться исключительно на собственную интуицию, что не всегда идет на пользу. Помните, что сегодня крайне нежелательно нарушать традиции и устоявшиеся правила, начинать революции любого масштаба. Снижен жизненный тонус, возможны недомогания.
Скорпион
Удачный день для заключения сделок. Любые начинания, направленные на улучшение собственного имущественного положения, будут завершены успешно. В деловых отношениях стоит проявить разборчивость, поскольку сегодня в вашем окружении наверняка найдутся люди, желающие разбогатеть за чужой счет. Профессиональная интуиция может вас подвести, стоит прислушаться к советам проверенных партнеров.
Влюбленным придется решать старые проблемы, обсуждать вопросы, неприятные для обоих. Однако попытки избежать трудностей лишь усугубят ситуацию, поэтому вы поступите правильно, если постараетесь преодолеть преграды как можно быстрее. Отношения с родственниками наладятся у тех, кто не забывает о данных обещаниях и другим не позволяет этого.
Стрелец
Благоприятный день, позволяющий и себя проявить наилучшим образом, и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Сегодня Стрельцам стоит опасаться не столько недоброжелателей, сколько людей, слишком активно предлагающих, а порой и навязывающих свою помощь: для достижения цели вам необходимы независимость и свобода действий.
Возможны крупные расходы, связанные с растущими потребностями семьи, а также с подготовкой к совместному отдыху. Сейчас не время жадничать: едва ли о каких-то тратах после придется пожалеть. Перемены в личной жизни маловероятны, однако проявления инициативы весьма желательно.
Козерог
С профессиональной точки зрения день весьма сложен: вы рискуете увязнуть в пучине мелких, не слишком важных, но все же требующих внимания дел. В такой ситуации не приходится говорить о серьезных победах или выдающихся успехах. Несколько облегчить свою участь вы сможете, если привлечете к работе новых помощников. Начинающиеся в этот день деловые отношения могут быстро перейти в дружеские.
Благоприятный день для общения с родственниками, отдыха в кругу семьи. Нежелательны долгие поездки – вдали от дома вас будут одолевать неприятные размышления. Нельзя форсировать развитие романтических отношений, навязывать любимому человеку свою точку зрения или давать непрошенные советы: все это может спровоцировать конфликт.
Водолей
Можно успеть многое, если не нарушать заранее составленного плана и ни на минуту не забывать о главной цели. Сосредоточьтесь на важных делах, оставьте на время в стороне мелкие заботы, иначе они поглотят ваше внимание и время будет потрачено зря. Очень удачен день с финансовой точки зрения: можно делать покупки, заключать сделки.
Путешественников ждут исключительно приятные впечатления. Вдали от дома легко зарождается взаимная симпатия, завязываются интересные знакомства. Любимый человек и родственники могут нуждаться в вашей заботе, однако едва ли желания их окажутся невыполнимыми. Жизненный тонус очень высок, можно не опасаться серьезных проблем со здоровьем.
Рыбы
Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов в любом деле, реализовать свои смелые замыслы и воплотить в жизнь оригинальные идей. Действовать, правда, придется самостоятельно, но едва ли это смутит вас – вы легко обойдетесь без помощников и союзников.
Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов. Оптимизм и хорошее настроение не покинут вас в течение всего дня.