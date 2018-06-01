Замечательный день для Раков! Гороскоп на 1 июня

Однако взаимовыручка и готовность к сотрудничеству помогут преодолеть любые преграды. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы заключить сделки, договориться о совместной работе, навести порядок в семейных делах. Люди, объединенные общими интересами, легко понимают друг друга. Отношения, начинавшиеся как партнерские или дружеские, приобретают романтическую окраску.

Звезды советуют не отказываться от общения и новых знакомств. Можно обзавестись новыми друзьями, посетить места, где вы давно мечтали побывать. Влюбленные смогут оставить в прошлом недоверие и ревность, обрести подлинную уверенность друг в друге.

Овен

Овны должны быть чрезвычайно внимательны к своим близким: сосредоточившись на собственных интересах, вы рискуете упустить из виду нечто важное. Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком, обсуждение планов на будущее может перерасти в серьезную ссору. Сгоряча вы наверняка наговорите лишнего, поэтому старайтесь в любой ситуации сохранять хладнокровие.

Неплох день с деловой точки зрения: можно улучшить свое финансовое положение, договориться с партнерами о новых условиях сотрудничества. Вы без труда заставите окружающих делать то, что вам нужно, избежав при этом лишней ответственности и напрасных тревог.

Телец

День удачный и приятный. Не придется трудиться в поте лица, чтобы добиться желаемого – победы одержать легко, нужно лишь проявить немного изобретательности. Ваши идеи находят поддержку как у коллег, так и у влиятельных людей. К реализации планов преступайте незамедлительно – так вы сможете достичь наилучших результатов. Возможно получение денег, не исключено и повышение по службе.

В личной жизни ситуация тоже складывается весьма благоприятная. Вас не только любят и окружают вниманием, но и понимают с полуслова. Отличный день для поездок, семейных развлечений. Звезды обещают, что сохранить хорошее настроение и оптимизм будет нетрудно.

Близнецы

Значительный прогресс в делах ожидает тех, кто умеет не только действовать самостоятельно, но делегировать полномочия. Найдутся люди, которым можно поручить решение самых сложных и неинтересных задач, вы же имеете полное право сосредоточиться на делах увлекательных и творческих. В результате вы не только достигнете неплохих результатов, но и обзаведетесь новыми союзниками, бескорыстными и преданными.

Разлад в романтических отношениях окажется весьма серьезным, если вы не проявите искреннего интереса к любимому человеку. Прислушивайтесь к мнению окружающих, постарайтесь свести к минимуму проявления эгоизма – ваши старания не пропадут даром.

Рак

Во многих отношениях замечательный день. Эмоциональный фон благоприятен чрезвычайно, вы в ладу с собой и окружающими, легко находите общий язык с близкими людьми и новыми знакомыми. Не исключены романтические увлечения, многообещающие встречи. Вы склонны торопить события, но сегодня это не скажется пагубно на развитии ситуации – все готовы подстроиться под ваш ритм жизни.