Девочка напугала всех рисунком призрака матери (ФОТО)

«Это моя воображаемая мама Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте, — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения», — сообщила Руби.