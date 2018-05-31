Девочка напугала всех рисунком призрака матери (ФОТО)

Рассказ 3-летней девочки Руби про ее воображаемую мать напугал интернет-пользователей.
Портрет «призрака», приходящего к ребенку по ночам, опубликовала в своем Twitter-аккаунте американская актриса Натали Моралес. Об этом пишет интернет-издание, пишет Lenta.
«Это моя воображаемая мама Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте, — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения», — сообщила Руби.
«Руби, у тебя призрак. Это прямо-таки пугающе», — подписала снимок Моралес. Ее публикация привлекла большое внимание подписчиков и собрала 60 тысяч лайков.
Многие пользователи решили, что девочка — начинающий писатель и в будущем ее, вероятно, ждет успех в жанре триллера. «Лучше, чем строчки Стивена Кинга», — прокомментировали некоторые подписчики Моралес.
Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI— Natalie Morales (@nataliemorales) May 28, 2018