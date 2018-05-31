чт, 31.05.2018
Выиграй семейный пакет в Лоттемаа ко Дню защиты детей! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Девочка напугала всех рисунком призрака матери (ФОТО)

Девочка напугала всех рисунком призрака матери (ФОТО)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративный снимок

ФОТО: Franz Metelec / PantherMedia / Franz Metelec

​Рассказ 3-летней девочки Руби про ее воображаемую мать напугал интернет-пользователей.

Портрет «призрака», приходящего к ребенку по ночам, опубликовала в своем Twitter-аккаунте американская актриса Натали Моралес. Об этом пишет интернет-издание, пишет Lenta.

«Это моя воображаемая мама Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте, — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения», — сообщила Руби.

«Руби, у тебя призрак. Это прямо-таки пугающе», — подписала снимок Моралес. Ее публикация привлекла большое внимание подписчиков и собрала 60 тысяч лайков.

Многие пользователи решили, что девочка — начинающий писатель и в будущем ее, вероятно, ждет успех в жанре триллера. «Лучше, чем строчки Стивена Кинга», — прокомментировали некоторые подписчики Моралес.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ