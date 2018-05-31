Фото: девушка потратила больше 10 000 фунтов, чтобы стать похожей на секс-куклу

31-летняя Синди Мур из Великобритании потратила больше 10 тысяч фунтов (почти 11 500 евро), чтобы осуществить свою мечту — стать похожей на секс-куклу. Она сильно похудела, нарастила волосы, вставила имплантаты в грудь и накачала губы. Как пишет Lad Bible, губы она вообще подкачивает три раза в месяц.

Синди так фанатеет от секс-кукол, что теперь даже в её номере автомобиля есть слово «кукла». Однако, несмотря на все трансформации, девушка ещё не довольна результатом и хочет продолжить изменения.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

«Мне нужно ещё поработать над грудью и сделать подтяжку живота. Зато мне повезло с кожей и в неё не нужно закачивать ботокс.»

Синди говорит, что ей ещё предстоит пройти долгий путь. Помимо пластики она намерена продолжать сбрасывать вес и хочет «ещё сильнее выглядеть как секс-кукла».

Идея стать «искусственной» пришла в голову девушке в 19 лет. Но действовать она начала, только узнав, что жених и отец двоих её детей имеет роман на стороне.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

После родов Синди начала активно сбрасывать вес, похудев ровно вдвое. Она говорит, что ей всегда нравилось смотреть на секс-кукол из интернет-магазинов, поэтому похудением дело не закончилось.

Моя шестилетняя дочь говорит, что когда я закончила трансформацию, то действительно стала выглядеть как кукла, и ей это тоже очень нравится. Моему сыну восемь, и он тоже предпочитает, чтобы я была с макияжем.

Дорогие операции Синди может себе позволить. Она зарабатывает тем, что публикует в интернете свои эротические фотографии. Это приносит ей до 2,5 тысяч фунтов (около 3000 евро) в месяц.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

При этом девушка говорит, что несмотря на работу, в жизни старается вести себя сдержанно.

Я стараюсь не выходить из клуба слишком рано, потому что ловлю на себе много взглядов и слышу свист в спину. Думаю, это из-за размера моих сисек. Я получаю много внимания от мужчин, поэтому, думаю, могла бы ходить на свидания каждый вечер. Но иногда мне кажется, что люди не понимают, что на самом деле я не кукла, а человек.