Это важно: что происходит с телом, когда вы едите клубнику?

Польза клубники

1. На страже здоровья сердца

Клубника поможет поправить здоровье сердца. Ученые утверждают, что регулярное потребление антоцианинов, которые есть в ее составе, снижают риск сердечного приступа. Ешьте клубнику не менее трех раз в неделю. Она будет служить натуральным противовоспалительным средством и защищать стенки сосудов. А полифенол предотвратит образование тромбов, передает Фабиоса.

2. Стоп, старение!

Антиоксиданты в клубнике не только замедляют процесс старения, но и борются со свободными радикалами, нейтрализуя действие ультрафиолета.

Фото иллюстративное ФОТО: Scanpix

3. Профилактика рака

Те же антиоксиданты являются профилактикой раковых заболеваний: блокируют рост опухолей и уменьшают воспаления.

4. Снижение веса

Клубника имеет низкий гликемический индекс и полна клетчатки, которая регулирует уровень сахара и подстегивает обмен веществ. Ее часто употребляют диабетики и люди, которые хотят подготовиться к пляжному сезону.

5. Улучшение памяти

Клубника способствует укреплению нейронных связей и улучшает кратковременную память. Она замедляет процессы старения мозга, помогая нам еще долго оставаться в здравом уме и крепкой памяти, предотвращая болезнь Альцгеймера.

6. Острое зрение

Эта ягода предотвращает появление нарушений зрения и способствует прогрессивному лечению уже имеющихся недугов.

7. Высокий иммунитет

В горстке этих ягод содержится больше витамина С, чем в одном апельсине. Поэтому во время простуды налегайте не только на цитрусовые, но и на клубнику.

Недостатки клубники

В клубнике накапливается очень много нитратов. Ежегодно составляется список фруктов и овощей с высоким содержанием остатков пестицидов, известный как «грязная дюжина». И эта ягода часто в нём числится. Поэтому важно знать происхождение клубники, а еще лучше - употреблять собственно выращенную!

Клубника. ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Из-за высокого содержания калия в клубнике она несовместима с приемом некоторых лекарств (категории бета-блокаторы) и может быть вредной для людей с больными почками.