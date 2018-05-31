Поклонники в шоке: Прилучный показал фото с другой женщиной

Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный выложил две фотографии популярной актрисы Лукерьи Ильяшенко. Причем на одной из них артист запечатлел и себя вместе с миловидной брюнеткой. Очевидно, что кадры сделаны во время съемочного процесса, однако это обстоятельство не успокоило разбушевавшихся фанатов, недовольных тем, что в аккаунте Прилучного появилась другая женщина.

A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge) on May 7, 2018 at 9:56am PDT

Поклонники всерьез обеспокоились подробностями семейной жизни Павла и его супруги Агаты Муцениеце: «Павел зачем вам лукерья Агата лучше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Только Агата 😈🔥», «Зачем она вообще здесь!!», «Где Агата!!! ???на фото, солнечный человек в нашем Мире!!», «Павел, удали эту тетку, хотим Агату🌺», «Блиииин что происходит ? Почему все только и говорят о том, что Пашка и Агата отписались друг от другаааа? Почему здесь фото этой дамочкииии? Почему Агата гуляет одна с детьмииии? Скажите же что ни будь, успокойте нас ☹️», «Паша с Агатой отписались друг от друга», – обменялись информацией фанаты.

A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge) on May 27, 2018 at 1:52am PDT

Одна подписчица и вовсе прокомментировала слухи стихами. «А судьи кто? Кто, совершив в инсте дозор, выносят моментально приговор. О, Боже! Друг от друга отписались – Все. Решено. Поссорились. Расстались; У Павла в профиле Лукерья появилась – естественно, она причиной и явилась. Ай-яй! Разлучница! Какая негодяйка! Накинулась тотчас же инсташайка. Вы, Господа, ввиду отсутствия ума, из мухи раздуваете слона....»